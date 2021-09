La Corée du Nord procède à des tirs d’essai d’un nouveau «missile de croisière longue portée»

Pyongyang a effectué avec succès des tirs d’essai d’un nouveau « missile de croisière longue portée » durant le week-end, ses premiers tirs depuis mars, a annoncé l’agence officielle KCNA ce lundi. Ce qui a suscité l’inquiétude de Tokyo et Washington face aux « menaces » sur les voisins du pays de Kim Jong-un.

« Cette activité souligne le développement continu par la Corée du Nord de son programme nucléaire et les menaces que cela fait peser sur ses voisins et la communauté internationale », a réagi le Pentagone dans un communiqué. Les précédents tirs nord-coréens en mars en mer du Japon, avaient déjà été interprétés comme un signe de défi à l’égard de l’administration du président américain Joe Biden, en place depuis janvier. Les missiles, dont KCNA a publié des photos, ont parcouru une trajectoire de 1 500 kilomètres, avant d’atteindre leur cible, non spécifiée par l’agence, qui célèbre des « armes stratégiques de grande importance ».

Ces missiles de croisière longue portée, s’ils sont confirmés, représenteraient une avancée technologique pour la Corée du Nord, selon les analystes. L’armée sud-coréenne, qui est habituellement la première source d’information sur les tirs nord-coréens, n’a pas confirmé ce tir dans un premier temps. « Nos militaires mènent une analyse détaillée, en coopération étroite avec les renseignements sud-coréen et américain », a prudemment réagi l’armée à Séoul.

Les missiles qui ont été testés ce week-end restent une provocation de moindre portée, car la Corée du Nord est uniquement bannie par l’ONU de l’utilisation de missiles balistiques et non pas de croisières, précise notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca.