La Fecafoot « condamne » et « décourage » toute action intentée contre la Caf

La Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a appuyé vendredi la position du gouvernement camerounais qui entendait collaborer avec la Confédération africaine de football (Caf) pour l’organisation de la Can 2021. Dans un communiqué rendu public lundi, l’instance a qualifié de « défiance à l’autorité suprême du pays », d' »inacceptable » et d' »antipatriotique » toute action qui serait intentée contre la Caf en lien avec la Can 2019.