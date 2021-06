La FIFA va installer certains de ses services à l’Hôtel de la Marine, à Paris

Créée en 1904 à Paris, la Fédération internationale de football association (FIFA) va renouer avec ses origines. Selon des informations de La Lettre A, confirmées au Monde, l’instance mondiale, dont le siège est à Zurich (Suisse) depuis 1932, doit annoncer jeudi 10 juin l’ouverture, cet été, d’une antenne à l’Hôtel de la Marine, place de la Concorde. Contactée, la FIFA n’a pas donné suite.

En octobre 2020, au terme d’une rencontre organisée à l’Elysée en présence du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, et le patron de la FIFA, Gianni Infantino, s’étaient mis d’accord « sur le principe de l’ouverture d’une antenne de la FIFA » dans la capitale, au début de l’année 2021.

La FIFA souhaite transférer à Paris une partie de ses services, et notamment y organiser des réunions avec des fédérations africaines, pour ce qui concerne les questions de gouvernance et de développement du football. Elle veut aussi « consolider ses relations avec la France et la francophonie, ainsi que l’Unesco et l’Agence française de développement ».

Des discussions ont eu lieu durant cet automne entre la FIFA et l’établissement public Business France, mandaté pour ce déménagement partiel. Selon nos informations, l’Hôtel de la Marine, situé à proximité des locaux de la Fédération internationale de l’automobile, avait été ciblé dès la première conversation entre MM. Infantino et Macron autour de ce projet, en décembre 2018, en pleine crise des « gilets jaunes ».