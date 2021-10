La Franco-Béninoise Marie-Cécile Zinsou nommée à la présidence de la Villa Médicis de Rome

La Franco-Béninoise Marie-Cécile Zinsou a été nommée jeudi 28 octobre, pour un mandat de trois ans, présidente du conseil d’administration de la Villa Médicis de Rome, a annoncé le ministère de la Culture français. Née en 1982, formée en histoire de l’art en France et en Angleterre, elle a créé en 2005 à Cotonou une fondation de promotion de l’art contemporain en Afrique, la Fondation Zinsou.

Elle est la fille de Lionel Zinsou, économiste et banquier d’affaires franco-béninois, ancien dirigeant du fonds d’investissement PAI Partners, puis premier ministre du Bénin de juin 2015 à avril 2016. Depuis 2015, Marie-Cécile Zinsou siège au conseil d’administration du Château de Versailles et depuis 2019 au conseil d’administration de l’Institut des cultures d’islam. Elle préside également le conseil d’administration de la Maison Maria-Casarès, un centre culturel et théâtral d’une commune des Charentes, Alloue.

Elle succède à Thierry Tuot, qui a effectué trois mandats de trois ans, de 2011 à 2020. Le directeur de la Villa Medicis, Sam Stourdzé, venu du monde de la photographie et du cinéma, est en poste depuis septembre 2020. Créée en 1666, la villa Médicis offre un cadre privilégié à des artistes, écrivains et chercheurs en résidence, et est un lieu culturel d’expositions, festivals, concerts ou conférences.