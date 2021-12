La piraterie dans le golfe de Guinée a un coût très élevé pour la région, selon l’ONU

Le coût élevé de la piraterie maritime dans le golfe de Guinée affecte lourdement les pays côtiers de l’ouest de l’Afrique, selon un rapport de l’ONU qui pourrait pousser le Conseil de sécurité à agir pour cette zone comme il l’a fait à l’est pour les eaux somaliennes. Selon ce document de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et de l’institut de recherche Stable Seas, publié mardi, «l’Asie du Sud-Est et le golfe de Guinée ont connu presque le même nombre d’incidents en 2020, mais 623 des 631 marins (99%) touchés par des enlèvements dans le monde en 2020 travaillaient dans le golfe de Guinée».

Les eaux de ce golfe que bordent une vingtaine de pays et qui s’étend du Sénégal à l’Angola sont riches en hydrocarbures et ressources halieutiques. Depuis peu, la mobilisation internationale s’accroît pour mieux lutter contre la piraterie. «Bien qu’il y ait une diminution du nombre d’attaques de pirates jusqu’à présent en cette saison sèche, nous avons vu des attaques plus brutales où un plus grand nombre de marins ont été enlevés», relève la ministre norvégienne des Affaires étrangères, Anniken Huitfeldt, venue à New York sensibiliser les membres de l’ONU sur ce dossier.