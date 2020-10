La pollution de l’air coûte 166 milliards d’euros par an en Europe (rapport)

La pollution de l’air coûte 166 milliards d’euros (178 milliards de francs suisses) par an en Europe, selon un rapport publié mercredi examinant les coûts liés aux décès prématurés, aux soins et aux journées de travail perdues dans 432 villes. Ce rapport, réalisé par le cabinet CE Delft pour l’Alliance européenne pour la santé publique (EPHA), plateforme d’ONG basée à Bruxelles, se penche sur 432 villes réparties dans les 27 pays de l’Union européenne, le Royaume-Uni, la Norvège et la Suisse. Il met en regard les trois polluants principaux de l’air, les particules (PM), le dioxyde d’azote (NO?) et l’ozone (O3) et leurs coûts sociaux, c’est-à-dire les coûts directs liés aux soins et indirects comme la réduction de l’espérance de vie ou des maladies comme les bronchites chroniques graves.