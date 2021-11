La Pologne en alerte face à l’arrivée de milliers de migrants à sa frontière

Les barbelés et, de part et d’autre, migrants et forces de l’ordre qui s’observent. Les premiers essayant de tromper la vigilance des seconds. Telle est la situation actuelle à la frontière de l’Union européenne, entre la Pologne et la Biélorussie.

« Les forces du ministère de l’Intérieur et des soldats ont réussi à stopper la première tentative de passer la frontière en masse », a assuré sur Twitter le ministre polonais de la Défense. « Les migrants ont installé un camp dans les environs de Kuznica. Ils sont gardés en permanence par les services biélorusses », a-t-il ajouté.

La police aux frontières polonaise a diffusé des vidéos sur Twitter montrant des migrants, principalement originaires du Moyen-Orient, munis de cutters et de branches pour essayer de forcer le passage de la frontière, hérissée de barbelés coupants, tandis que des policiers polonais en tenue antiémeute veillaient au grain. Le porte-parole du gouvernement polonais Piotr Muller a déclaré à la presse qu’au total 3 000 à 4 000 migrants s’étaient massés près de la frontière.

À Varsovie, une cellule de crise gouvernementale, à laquelle participe le Premier ministre Mateusz Morawiecki ainsi que les ministres de l’Intérieur et de la Défense, s’est réunie en début d’après-midi. « Nous nous préparons à tous les scénarios », a écrit sur Twitter le ministre de l’Intérieur Mariusz Kaminski.