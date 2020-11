La première dame du Zimbabwe nie toute implication dans un trafic d’or

Auxillia Mnangagwa est-elle ou non concernée par le nouveau scandale de corruption qui agite le Zimbabwe ? Dans un communiqué publié dimanche soir, la Première dame du pays se défend et contre-attaque. « S’il existe des éléments à charge contre moi, je mets au défi la police de les présenter au pays, sans peur, ni favoritisme ». A l’origine: une responsable du secteur minier a été arrêtée le 30 octobre à l’aéroport d’Harare, juste avant d’embarquer pour Dubaï. Dans son bagage à main : six kilos de lingots d’or estimés à 300 000 euros sur le marché international. Un contrôle inopiné pour Henrietta Rushwaya qui avait fait passer ses bagages dans la voie réservée aux diplomates grâce à la complicité de deux agents du renseignement. Six personnes sont interpellées et c’est lors de l’interrogatoire que le nom de la Première dame et de son fils Collins sont cités comme les propriétaires présumés de l’or.