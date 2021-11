La transition énergétique, vaste défi pour une Afrique du Sud très dépendante du charbon

Grâce à la mise à disposition par les pays riches de 8,5 milliards de dollars, annoncée au début de la COP26 sur le climat, le gouvernement sud-africain espère diminuer ses émissions de CO2 et s’orienter vers des énergies moins polluantes.

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, le répétait encore en octobre : les pays développés « portent la plus grande responsabilité dans le changement climatique » et doivent, à ce titre, « offrir un soutien financier significatif » aux pays en développement, dans leurs efforts visant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Moins d’un mois plus tard, l’Afrique du sud joue le rôle de porte-étendard de cette « transition énergétique juste », à l’occasion de la conférence des Nations unies sur le climat, la COP26.

Profitant de la caisse de résonance que constitue le sommet sur le climat de Glasgow (Ecosse), la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et l’Union européenne ont annoncé, le mardi 2 novembre, la mise à disposition de 8,5 milliards de dollars (7,3 milliards d’euros), sur trois à cinq ans, sous forme de subventions, de prêts à des conditions avantageuses et d’investissements, notamment, afin de soutenir la transition énergétique du pays qui compte parmi les plus dépendants du charbon au monde.