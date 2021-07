La Tunisie attend une opération mains propres

Soixante-douze heures après la prise de tous les pouvoirs par le président de la République, l’opinion attend et espère une traque envers la corruption. Il est le seul à connaître le calendrier. Le seul à savoir dans quelle direction son pays ira. L’unique maître des heures politiques à venir dans un pays dénué de ce garde-fou vital nommé Cour constitutionnelle. Lui et quelques généraux. Depuis le palais de Carthage, Kaïs Saïed, 63 ans, a « gelé » l’Assemblée des représentants du peuple pour « trente jours », empêchant les 217 députés de se rendre au palais du Bardo, démis de leurs fonctions le président du gouvernement, les ministres de la Défense, de la Justice, de l’Intérieur (qu’occupait depuis sept mois, « par intérim », le chef du gouvernement). Le journal officiel a publié une liste de personnalités dont les fonctions ont pris fin le 25 juillet, jour de la prise du pouvoir par Kaïs Saïed. On y trouve la plupart des conseillers d’Hichem Mechichi, son directeur de cabinet, le secrétaire-général du gouvernement, Moez Mkaddem ainsi que neuf chargés de mission.

Deux jours avant l’activation de l’article 80, il a mis un terme aux fonctions du colonel-major Taoufik Ayouni, procureur général, directeur de la justice militaire. Il est désormais « le premier procureur ». Quels que soient les cercles de pouvoirs, économiques, politiques et/ou familiaux, ça bruisse de rumeurs d’une lutte anticorruption féroce. On parle d’arrestations, certains ne trouvent plus le sommeil. Les douanes ont reçu des consignes pour que certains politiques et affairistes ne puissent pas quitter le territoire. Un scénario qui rappelle celui de mai 2017 : le président du gouvernement d’alors, Youssef Chahed, avait fait arrêter Chafik Jarraya, affairiste patenté, surnommé « Mister Banana » pour ses contrebandes dudit fruit sous Ben Ali. L’homme se vantait sur certains plateaux télé d’avoir acheté une partie des députés et bon nombre de journalistes. Banquier occulte de certains politiques, acoquiné avec fils de Béji Caïd Essebsi, Hafedh, son arrestation suscita un grand espoir parmi la population, la popularité de Youssef Chahed avait alors tutoyé les zéniths. Las, la « purge » prévue s’arrêta net à cette unique arrestation. La « purge » s’est révélée un simple règlement de comptes à l’intérieur du même parti politique. Et Youssef Chahed n’obtint que 6 % à la présidentielle.