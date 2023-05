La vente de jets privés devrait atteindre les sommets en 2023

Tant pis pour la planète. La vente de jets privés ne bat pas de l’aile en 2023, au contraire : elle continue d’augmenter. De même, le nombre de vols privés n’a jamais été aussi élevé qu’en 2022, selon une étude du think tank Institute for policy studies, repérée par The Guardian. Le groupe de réflexion a en effet recensé 5,3 millions de vols privés dans le monde l’année dernière.

La flotte mondiale a plus que doublé en 20 ans. Et cette année 2023 ne devrait pas être celle de l’inversion de la tendance : les ventes de jets privés d’occasion et neufs devraient monter jusqu’à 34,6 milliards de dollars (soit 31,6 milliards d’euros). Soit plus de deux milliards de plus que l’an dernier (34,1 milliards de dollars).