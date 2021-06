Lâché par ses ex-alliés, Benyamin Netanyahou joue sa survie

À mi-chemin entre un show de téléréalité et une série TV sur les rivalités pour le pouvoir, le spectacle de la politique israélienne présente chaque jour un nouvel épisode avec ses rebondissements et son suspense. Dimanche soir, Naftali Bennett, le leader de la droite religieuse radicale, s’est invité sur les écrans à l’heure du dîner pour annoncer qu’il lâchait finalement Benyamin Netanyahou et rejoignait le camp de Yaïr Lapid, le chef de l’opposition de centre gauche qui a jusqu’à mercredi minuit pour tenter de former un gouvernement avalisé par une majorité au Parlement. Le revirement est de taille. Il pourrait signifier la fin de l’ère Netanyahou. Une période qui a débuté voici vingt-cinq ans puis s’est prolongée sans discontinuité à partir de 2009.

Naftali Bennett n’agit pas par conviction idéologique. Depuis deux ans et quatre scrutins législatifs consécutifs, il n’est pas question de débats d’idées mais de règlements de comptes. Le premier ministre, longtemps considéré comme un «magicien» s’accroche à son poste sans parvenir, élection après élection, à dégager de véritable majorité dans un système à la proportionnelle favorisant les petits partis. Il parvient à survivre, pas à se pérenniser. Il s’appuie sur son socle d’électeurs inconditionnels, sans parvenir à convaincre les autres. Il s’est aliéné tous ses anciens amis à force de trahisons et de promesses non tenues. La droite de la droite ne lui fait plus confiance. Elle s’est alliée, dans un jeu à front renversé, à la gauche, au centre gauche et au centre droit, pour se tenter de se débarrasser de lui.

Sur le plan numérique, Yamina, de Naftali Bennett, le Nouvel Espoir, de Gideon Sa’ar, et Israel Beytenou, d’Avigdor Liberman pèsent peu, mais ils font pencher la balance en défaveur du pensionnaire de la Rue Balfour, la résidence du chef du gouvernement.