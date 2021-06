L’Afrique, c’est foot : La CAF voit rouge

Ça lui arrive de temps en temps. Quand l’instance faîtière dégaine les sanctions, elle ne le fait pas vraiment à moitié. En début de semaine, son jury disciplinaire s’est penché sur plusieurs cas récents, entre violence et usage de substances illicites…

On a parfois reproché, voire regretté, que la CAF ait fait preuve, dans certaines circonstances, de trop de laxisme dans la gestion de dossiers liés aux matches et au jeu. On ne parlera pas de la (bonne) gouvernance… Cette fois donc, son instance disciplinaire a frappé fort, dans sa lutte, loin d’être terminée, contre la violence sur les terrains. Un mal qui continue de faire des ravages. Mais qui s’est traduit par un lot de sanctions. Commençons par une affaire survenue lors des quarts de finale retour de la Coupe de la Confédération, après la rencontre Jaraaf (SEN) – Cotonsport de Garoua (CAM). Coupable de l’agression des arbitres, dirigeants et joueurs ont été suspendus. Il s’agit du vice-président de l’ASC Jaraaf, M. Youssou Dial, et de deux joueurs, Albert Diene et Mamadou Sylla. Au coup de sifflet final, M. Dial et quelques joueurs dont Albert Diene et Mamadou Sylla se sont rués sur les arbitres «agressés physiquement et verbalement sur l’aire de jeu. L’arbitre central a reçu un coup violent et a été blessé à la tête» indique la CAF. M. Dial est suspendu pour deux ans de toute activité liée au football. Mamadou Sylla et Albert Diène écopent de six matches de suspension en compétitions interclubs de la CAF. Le Jaraaf devra également s’acquitter d’une amende de 50 000 dollars.

25 000 dollars d’amende les deux exclusions

Autre punition liée aux excès de la violence, deux joueurs du MC Alger ont été suspendus pour un an de toutes compétitions après l’agression de l’arbitre central, à l’issue de leur quart de finale retour de Ligue des champions contre le Wydad de Casablanca. Il s’agit d’Abdelnour Belkheir et d’Ahmed Boutaga le gardien de but, coupables de coups de pied envers un officiel. Ils ont hérité de cartons rouges dans la foulée. Leur club, le MCA, devra s’acquitter de 25 000 dollars d’amende. Enfin, la CAF a suspendu pour un an l’avant-centre de l’Espérance de Tunis et de la Tunisie Taha Yassine Khenissi après qu’il ait été contrôlé positif à une substance interdite à l’issue du match de LDC entre le MC Alger et son club. On le voit, le football africain est encore loin d’être débarrassé d’un fléau qui continue de lui porter préjudice, et bien éloigné des valeurs de respect et de tolérance, le tout sur fond de chauvinisme mal placé. Ne rêvons pas, ce n’est pas encore pour demain hélas…