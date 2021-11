L’Afrique du Sud en route pour sortir du charbon

C’est une des grandes annonces de la COP26 : celle d’un partenariat pour aider l’Afrique du Sud à financer sa transition énergétique. L’Allemagne, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l’Union européenne se sont engagés à y participer à hauteur de 8,5 milliards de dollars en prêts, subventions et autres investissements, pour ce qui serait une première phase de financement.

Avec une production énergétique dépendant à plus de 80 % du charbon, l’Afrique du Sud est à l’heure actuelle le pays le plus pollueur du continent et le douzième plus gros émetteur mondial de gaz à effet de serre. Jusqu’à présent, les quelques tentatives pour se tourner vers plus de renouvelable étaient restées lettre morte, mais les choses changent. Le gouvernement de Cyril Ramaphosa a relancé l’année dernière le programme des énergies renouvelables et a, le 29 octobre, à deux jours de la COP26, accordé 25 contrats pour des projets d’éolien et de photovoltaïque pour un montant total de 2,8 milliards d’euros.

Eskom, l’entreprise nationale de production et distribution d’électricité, a pour sa part annoncé en juillet un plan de financement pour sortir du charbon, salué par la Banque mondiale comme l’un des plans de transition les plus ambitieux. Seul hic : le coût estimé s’élève à plus de 30 milliards de dollars, alors que l’entreprise est déjà plombée par une dette de plus de 26 milliards de dollars. « La transition sera longue et coûteuse », analyse le consultant énergétique Chris Yelland. « Mais c’est surtout parce que rien n’a été fait jusque-là. La transition énergétique ne se fait pas en un jour, c’est quelque chose qui se construit chaque année, et là, on part de zéro. »