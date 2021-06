L’Afrique face au Covid-19 : la troisième vague prend de l’ampleur

QUINZE PAYS FONT FACE À UNE TROISIÈME VAGUE

Le nombre de cas continue d’augmenter en Afrique avec une troisième vague en pleine accélération. La semaine dernière, 122 280 nouvelles contaminations ont été recensées, soit une hausse de 29 % par rapport à la semaine précédente. Un chiffre qui s’approche du pic atteint pendant la première vague à l’été 2020. Le nombre de décès a progressé de 19 %.

Cette évolution est en partie liée à la propagation des variants, beaucoup plus contagieux, sur l’ensemble du continent. Le variant Delta, détecté en Inde, est désormais présent dans 14 pays, tandis que les variants Alpha et Bêta (identifiés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud) circulent respectivement dans 30 et 29 pays sur 55.

Selon l’OMS, cette hausse s’explique également par une météorologie saisonnière plus froide en Afrique australe, qui favorise les contaminations, mais aussi au respect insuffisant des mesures sanitaires. Plus de 40 % des nouveaux cas ont ainsi été déclarés en Afrique du Sud.

« Cette tendance devrait pousser tout le monde à l’action (…). Les mesures de santé publique doivent être renforcées rapidement pour identifier, isoler et prendre en charge les patients. Leurs contacts doivent être recherchés », a insisté la directrice de l’OMS en Afrique, la docteure Matshidiso Moeti, lors de sa conférence de presse hebdomadaire jeudi. Seule 0,79 % de la population du continent a été totalement vaccinée.