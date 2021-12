L’Algérie vole au secours de l’économie tunisienne

La Tunisie a annoncé, mardi 14 décembre, avoir obtenu un prêt de 300 millions de dollars de l’Algérie, à la veille d’une visite officielle – à forte dimension économique – de deux jours du président algérien Abdelmadjid Tebboune à Tunis. Selon l’édition de mardi du Journal officiel de la République tunisienne, le président Kaïs Saïed a ratifié par décret un protocole financier, conclu le 9 décembre, relatif à l’octroi par l’Algérie à la Tunisie d’« un prêt d’un montant de 300 millions de dollars », soit 266,2 millions d’euros.

L’Algérie et la Tunisie souhaitent multiplier leurs échanges commerciaux limités pour l’instant à environ 1,2 milliard de dollars. « Sans l’épisode de sa maladie, le président algérien n’aurait pas attendu deux ans pour effectuer sa première visite à Tunis. Les relations entre les deux pays sont en effet excellentes sous les présidents Kaïs et Tebboune, élus à deux mois d’intervalle », informe le site algérien TSA.

Et le média de préciser que « l’Algérie a affiché sa solidarité et sa disponibilité à aider la Tunisie dans trois épreuves que cette dernière a traversées pendant cette période : la crise économique, la pandémie de Covid-19 et la crise politique actuelle ». Cette visite intervient dans un contexte politique tendu de bras de fer entre Kaïs Saïed et ses détracteurs, et à quelques jours avant des manifestations prévues par ses opposants, mais aussi par ses partisans, le 17 décembre, jour de célébration du onzième anniversaire de la révolte qui a chassé du pouvoir Zine el-Abidine Ben Ali et donné le coup d’envoi du Printemps arabe.