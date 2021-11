L’Allemagne a investi 818 milliards de Fcfa au Cameroun en 62 ans

Définir l’enveloppe financière et les différents secteurs sur lesquels vont s’articuler l’intervention Allemande au Cameroun, est l’objectif des négociations intergouvernementales germano-camerounaises qui se sont tenues les 23 et 24 novembre 2021 à Yaoundé. Lesdits travaux sont co-présidés par le ministre de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire (Minepat), Alamine Ousmane Mey et le chef de la délégation allemande Dr Simon Koppers, par ailleurs chef de division Afrique centrale au ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement.

L’on apprendra de cette première journée de travail que le bilan financier de ce partenaire est élogieux. En effet « depuis 1959 à nos jours, le Cameroun a bénéficié de financements en provenance d’Allemagne à hauteur de 1 248 767 331,71 euros, soit environ 817 942 602 270,05 Fcfa, au titre de la coopération bilatérale et des fonds des projets régionaux et globaux, tel qu’ « un monde sans faim» », fait savoir le Minepat Alamine Ousmane Mey.

La situation actuelle de l’enveloppe financière allemande au Cameroun se chiffre à 329,1 millions d’euros, soit 215,495 milliards de Fcfa. Une enveloppe qui est repartie entre : le développement rural (93,5 millions d’euros), la bonne gouvernance et la décentralisation (60,8 millions d’euros), l’environnement et la gestion des ressources naturelles (85,5 millions d’euros) et les autres axes d’intervention (89,3 millions d’euros). Des financements qui ont pour particularité d’être essentiellement constitués de dons.