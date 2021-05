L’Allemagne convient avoir commis un génocide en Namibie

Sans prononcer le mot de réparation, Berlin veut accompagner sa démarche d’un geste financier. Berlin rejoint les historiens. Ces derniers qualifient depuis plusieurs années de génocide la politique d’extermination menée par les forces coloniales allemandes sur le territoire de l’actuelle Namibie. Après près de six ans de négociations avec le gouvernement de Windhoek, l’Allemagne a franchi symboliquement une étape et reconnaît sa responsabilité morale et politique. Dans ce massacre organisé, plus des trois quarts de la population herero, soit près de 80 000 personnes, ont été assassinées. Entre dix et vingt mille Namas ont aussi été tués entre 1904 et 1908. Le ministre fédéral des Affaires étrangères, Heiko Maas, a précisé que Berlin parlera «officiellement de ces événements en utilisant désormais le mot qui permet aujourd’hui de décrire ce qu’ils étaient vraiment: un génocide.»