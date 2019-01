L’Allemagne offre 6 milliards FCFA au Cameroun pour la formation professionnelle

La Banque allemande de développement (KFW) a accordé un appui de six milliards F CFA au Cameroun pour la construction et la rénovation de centres de formation professionnelle et technique. L’annonce a été faite le 22 janvier à l’occasion du lancement d’un guichet unique destiné au financement des programmes dans ce secteur d’activité. Selon Hans-Dieter Stell, ambassadeur d’Allemagne au Cameroun, c’est un projet de la Commission de l’Union européenne (CUE) qui bénéficie du soutien du gouvernement allemand en vue de renforcer les perspectives d’emplois des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables en Afrique.