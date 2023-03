L’Allemagne paralysée par un mouvement de grève historique

Un vaste mouvement social va mettre les transports à l’arrêt ce lundi outre-Rhin. Les syndicats des services publics et des cheminots font monter la pression sur le patronat et les collectivités locales pour obtenir des hausses de salaire de plus de 10 %. Plus de RER, plus de train, plus d’avion, plus de bateau… Pour la France, rien d’extraordinaire. Mais pour les Allemands, c’est pratiquement l’état d’urgence. La «méga-grève» (Mega-Streik, comme disent les médias), organisée ce lundi par le syndicat des services publics (Verdi) et celui des cheminots (EVG), sera exceptionnelle pour un pays réputé pour son art du compromis dans les négociations salariales. On n’avait pas vu un mouvement d’une telle ampleur depuis les années 90.