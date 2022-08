L’ANTIC forme les personnels des administrations publiques

Un séminaire de formation pratique sur la sécurisation des systèmes d’informations organisé par l’Agence nationale des technologies de l’information et de la communication (ANTIC) se tient à Kribi. Du 16 au 20 août 2022, des ingénieurs informaticiens de plusieurs administrations publiques s’approprient des techniques pour barrer la voie aux cybercriminels. Dans le cadre de ses activités d’audit et de veille, l’ANTIC a détecté plus de 6500 faux comptes des hautes personnalités sur les réseaux sociaux. Elle a aussi constaté qu’il existe plus de 100 000 vulnérabilités dans le système d’information des administrations publiques et une trentaine de cyberattaques. Pour éradiquer le fléau, l’agence déconseille l’usage des logiciels non authentiques. 70% des administrations publiques les utilisent encore.