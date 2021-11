L’arsenal nucléaire chinois augmente plus vite que prévu, selon Washington

La Chine a dénoncé ce jeudi 4 novembre une « manipulation » des États-Unis après la publication d’un rapport du Pentagone faisant notamment état d’une accélération plus rapide qu’anticipé du programme nucléaire chinois. Le 18 octobre, Washington avait exprimé ses inquiétudes après le test d’un missile hypersonique chinois, démenti par Pékin.

Dans un rapport publié mercredi 3 novembre, le ministère américain de la Défense estime que Pékin développe son arsenal nucléaire beaucoup plus vite et peut déjà lancer des missiles balistiques armés de têtes nucléaires depuis la terre, la mer et les airs. Pour le Pentagone, la Chine modernise son armée pour « contrer les États-Unis » dans la région indo-pacifique et faciliter une réintégration de Taïwan, qu’elle considère comme l’une de ses provinces.

En réponse, un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, a accusé les Américains de chercher à « monter en épingle » la thèse d’une menace chinoise. « Le rapport publié par le Pentagone, comme les précédents, ignore les faits et est rempli de préjugés », a indiqué à la presse le porte-parole, fustigeant une « manipulation » de Washington.

Dans la précédente édition de ce rapport destiné au Congrès et publiée le 1er septembre 2020, le Pentagone évaluait l’arsenal chinois à « environ 200 » ogives nucléaires, mais considérait que ce chiffre allait doubler au cours des dix années suivantes.