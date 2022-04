Le Belge Henri Depireux, ancien entraîneur des Lions est décédé ce vendredi à 78 ans

C’est le deuil dans le milieu du football belge et africain. L’ancien international et entraîneur belge Henri Depireux est décédé des suites d’une longue maladie à 78 ans. Après une carrière footballeur peu réussi, le belge devenu entraîneur a dirigé de nombreux clubs européens notamment en France et en Belgique.

Sur le continent africain, Henri Depireux a également fait ses armes. Le technicien belge a été sélectionneur des Lions Indomptables entre 1996 et 1997. Avec lui, la sélection camerounaise s’est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du monde 1998 en France et pour la CAN 1998 au Burkina Faso.

Débarqué au Maroc, le belge aussi dirigé les FAR de Rabat (1997-1998) avec lesquelles il a remporté une Coupe du Trône en 98 et a décroché une place en finale de la Coupe des Coupes africaines la même année. De 2006-2007, Henri Depireux avait entraîné les Léopards de la RD Congo. Sa dernière aventure sur le continent.