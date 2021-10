Le Bénin s’apprête à accueillir les œuvres d’art restituées par la France

C’est une cérémonie à forte valeur symbolique qui s’est tenue hier mercredi à Paris : la France a acté la restitution au Bénin de 26 œuvres des trésors royaux d’Abomey conservées jusqu’ici au musée du Quai Branly. « Parmi les 26 œuvres d’art, précise Le Monde Afrique, figurent des statues totems de l’ancien royaume d’Abomey ainsi que le trône du roi Béhanzin, pillés lors de la mise à sac du palais d’Abomey par les troupes coloniales, en 1892. Elles sont exposées jusqu’à dimanche au musée du Quai Branly. ‘Le retour de ces objets est un acte important de l’histoire des collections’, a estimé hier son directeur, Emmanuel Kasarhérou. ‘Il est important que le patrimoine de chaque pays soit suffisamment représenté dans chaque pays’, a-t-il ajouté, évoquant sa ‘grande joie’ de remettre ces pièces ‘à des mains expertes’. »

« Depuis 2016, relève L’Evénement précis, le gouvernement du Bénin a fait des investissements d’un montant de plus d’un milliard d’euros pour la rénovation et la construction d’infrastructures muséales, culturelles et touristiques répondant aux normes et standards internationaux, en particulier, le Fort portugais de Ouidah complètement réhabilité pour accueillir en exposition temporaire les 26 objets d’art restitués dès leur retour au Bénin. Et puis en chantier : le musée international de la mémoire et de l’esclavage, le musée de l’Epopée des amazones et des rois du Dahomey, le musée Vodun à Porto-Novo et le musée des Arts contemporains. Ainsi, le Bénin a pu renforcer les capacités de ses professionnels du patrimoine culturel afin de garantir la bonne conservation des biens restitués et au-delà de l’ensemble du patrimoine culturel béninois qui fait actuellement l’objet d’un inventaire intégral. »