Le Cameroun amplifie l’éducation financière des jeunes

Rendue à sa dixième édition, la « Semaine Mondiale de l’Argent » a été célébrée pour la toute première fois au Cameroun. L’édition avait pour thème, « Construisez votre avenir, soyez intelligent avec l’argent ». C’était l’occasion pour le ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique de poursuivre le chantier relatif à l’éducation financière des jeunes. Cette initiative, confiée à l’Observatoire Nationale de la Jeunesse, a bénéficié de la participation distinguée de deux géants de finance numérique internationale que sont, VISA et UBA Cameroun. Elle s’inscrit en droite ligne de l’engagement du trio à soutenir l’inclusion financière des jeunes au travers de l’Organisation de Coopération et de Développement Économique.

Les activités, qui ont rassemblé plus de 500 personnes (éducateurs, des jeunes et des étudiants), se sont déroulées pendant quatre jours et ont réuni des jeunes engagés dans l’économie numérique. Les réflexions étaient axées sur des séries de formation sur les règles de base de la finance et la découverte des métiers, des activités et des produits bancaires. Pour une appropriation plus efficace en intelligence financière, les jeunes entrepreneurs de la finance numérique ont pris part à des visites des banques locales.