Le Cameroun et l’Italie revisitent leur coopération

Le ministre de l’Economie de la planification et de l’aménagement du territoire (Minepat), Alamine Ousmane Mey a reçu en audience, le 20 septembre, l’Ambassadeur d’Italie arrivé en fin de séjour au Cameroun son Excellence Marco Romiti. Bien avant, il a été reçu par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngute. La cérémonie d’au-revoir était alors le lieu pour les deux partenaires de passer en revue leur coopération sous l’ère de ce dernier.

A la question de savoir quel bilan fait-il de son séjour au Cameroun, son Excellence Marco Romiti répond par l’affirmative : « c’est un bilan très positif. On a eu l’occasion de travailler sur beaucoup de dossiers. On a toujours reçu un accueil formidable. Ce qui a permis de faire avancer tous les aspects économiques et commerciaux de notre relation », indique-t-il.

Les relations entre les deux pays se déclinent dans plusieurs domaines dont la politique, la culture, l’éducation, le commerce etc. Celles-ci ce sont très vites enrichies après la visite de son Excellence Paul Biya en Italie du 20 au 22 mars 2017 et celle de son homologue Italien Sergio Matarella au Cameroun, du 17 au 20 mars 2016. Ce qui « a permis aussi aux administrations de continuer à approfondir leurs relations dans tous les secteurs », indique son Excellence Marco Romiti.