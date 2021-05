Le Cameroun milite pour une presse privée économiquement plus viable

L’Etat vient de mettre sur pied un groupe de travail Mincom-Réseau des patrons de presse du Cameroun (Repac) pour l’amélioration des conditions d’exploitation des organes de presse écrite à capitaux privés. Ce groupe aura notamment comme missions principales de collecter et de centraliser toutes les mesures destinées à la viabilisation économique des organes de presse et autres structures médiatiques privés, ainsi que d’identifier et de mettre en œuvre les recommandations issues des états généraux de la communication de 2012, indique le ministre de la Communication (Mincom), René Emmanuel Sadi, dans une décision ce lundi 24 mai.

Il s’agit là de revendications portées par les patrons de presse qui dénoncent la non-application desdites recommandations, neuf ans après. Le Repac plaide également pour une hausse de l’appui institutionnel de l’Etat à la presse privée. Ce nouveau vocable a remplacé l’aide publique à la communication privée qui était octroyée chaque année à tous les acteurs de la communication privée (médias audiovisuels, presse écrite et web, imprimeries, syndicats, associations professionnelles, etc.). Depuis cette réforme, ce soutien de l’Etat est alloué uniquement aux entreprises de presse écrite et en ligne « plus en butte à la précarité économique », selon le président du Repac, François Mboke.

Le Repac propose le relèvement de cet appui de 300 millions actuellement à 2, voire 3 milliards de FCFA par an. Ceci, dans le but d’assurer la viabilité des entreprises de presse menacées de disparition du fait de la modicité de la subvention allouée chaque année par l’Etat et fortement impactées par la Covid-19.