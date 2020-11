Le Cameroun parmi les derniers en matière de gouvernance en Afrique

Le pays de Paul Biya occupe le 37e rang sur 54 pays africains selon le rapport de l’indice Mo Ibrahim sur l’année 2019. Il s’agit d’un outil qui mesure et suit annuellement les performances de gouvernance, dans 54 pays sur le continent. Le cadre comprend quatre catégories: sécurité et État de droit, participation et droits de l’homme, opportunités économiques durable et développement humain. Selon les experts de la Mo Ibrahim fondation, la baisse des performances en termes de sécurité, participation, droits et État de droit; prend le pas sur les améliorations réalisées en matière d’opportunités économiques et de développement humain. Comme l’année dernière, la Mauritanie fait office de meilleur élève et est classé premier, suivi du Cap Vert, les Seychelles, la Tunisie et le Botswana. Dans la sous-région Afrique centrale, le Gabon est le premier pays et il occupe le 24e rang.