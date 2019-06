Le Cameroun remporte son premier match de préparation face à la Zambie

Les Lions indomptables se sont imposés avec un but d’écart face aux Chipolopolo de Zambie (2-1) dans le cadre du premier match amical de préparation en vue de la CAN «Egypte 2019». Les Lions étaient opposés à la 79ème nation au classement Fifa à l’occasion du premier match amical du stage de préparation. Bien qu’elle ne fasse pas partie des 24 nations qualifiées pour la phase finale de la Can en Egypte, la sélection zambienne est un adversaire intéressant puisque par le passé, elle a toujours donné du fil à retordre aux camerounais. Les buts camerounais ont été inscrits par Paul George Ntep et Joel Tague.