Le Cameroun encourage la transformation locale du bois et veut limiter la déforestation

Pour l’exercice 2022, le gouvernement camerounais envisage une collecte des recettes fiscales et douanières de l’ordre de 3 088 milliards de FCFA, en hausse de 345,6 milliards de FCFA par rapport à 2022. Cette augmentation s’explique d’une part par la dynamique de l’activité économique en 2022 avec un taux de croissance du PIB nominal non pétrolier projeté à 6,1% et d’autre part par la poursuite de la mobilisation des recettes grâce aux mesures administratives et d’élargissement de l’assiette fiscale.

Pour ce faire, l’avant-projet de loi des finances qui sera très prochainement présenté au parlement a prévu quelques modifications et mesures nouvelles dans la législation douanière. Il s’agit entre autres du relèvement du taux du droit de sortie applicable aux bois exportés sous forme de grumes (billes de bois) de 35 % à 50 %.

Cela devrait permettre d’accroître les revenus tirés de l’exportation de cette matière première. Selon l’INS, le Cameroun a exporté pour 74,9 milliards de bois en grume en 2020, soit 4% de la valeur globale des exportations. Au-delà de cet aspect l’objectif du gouvernement, apprend-t-on, c’est surtout d’encourager la transformation locale du bois et limiter la déforestation.