Le Cameroun vise un taux de croissance de 4,2% en 2022

« La maîtrise de la pandémie de la COVID-19, les retombées de l’organisation de la CAN, une contraction moins prononcée dans le secteur pétrolier et gazier, ainsi que l’atténuation des problèmes sécuritaires ». Tels sont les facteurs par lesquels le gouvernement entend porter le taux de croissance à 4,2% en 2022. C’est ce qui ressort de l’exposé des motifs du projet de loi de finances déposé à l’Assemblée nationale ce jeudi 25 novembre 2021. L’on note ainsi une hausse de 0,6% par rapport à 2021 où le taux de croissance était de 3,6%.

En substance, le budget de l’Etat au titre de l’exercice 2022 s’équilibre en ressources et en emplois à la somme 5.752,4 milliards Fcfa contre 5.480,4 milliards Fcfa en 2021, soit une hausse de 5% représentant 272 milliards Fcfa en volume. Selon le gouvernement, « cette hausse significative est la résultante logique des appuis budgétaires consécutifs à la signature du nouveau Programme Économique et Financier (PEF) conclu avec le FMI ». Par ailleurs, l’objectif de la politique budgétaire globale, justifie le gouvernement, « demeure la soutenabilité à moyen et à long terme des finances publiques et la bonne mise en œuvre de la SND30 ».

Une orientation adossée sur les prescriptions consignées dans la circulaire du président de la République du 30 août 2021 relative à la préparation du budget de l’État pour l’exercice 2022. À noter que dans le budget à venir, « la part consacrée aux Comptes d’Affectation Spéciale (CAS) s’élève à 152,7 milliards Fcfa contre 245,2 milliards en 2021 ». Aussi, les recettes internes et les dons de l’exercice 2022 sont-ils projetés à 4.029,2 milliards, en augmentation de 468,3 milliards Fcfa par rapport à la loi de finances rectificative de 2021, qui les situait à 3.550,8 milliards, soit une progression de 13,2%.