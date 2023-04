Le Camerounais Géremi Njitap rejoint le Football Advisory Panel

Ce 12 avril 2023, le Président du Syndicat National du Football Camerounais (SYNAFOC) Gérémie Sorèle Njitap Fotso a été nommé membre du Football Advisory Panel. Ce groupe consultatif constitué d’anciens joueurs tels que le portugais Luis Figo ou le nigérian Daniel Amokachi, d’entraîneurs de renommée comme le français Arsène Wenger apporte son expertise et ses connaissances aux discussions portant sur les aspects footballistiques et sportifs et proposent des amendements aux travaux de L’IFAB.

L’international Football Association Board (IFAB) est l’organe qui garantit une gestion cohérente et conforme des Lois du Jeu aux traditions du football et aux différentes réalités nationales. Il est constitué des quatre associations de football britanniques (Angleterre, Écosse, pays de Galles et Irlande du Nord), qui disposent chacune d’une voix, et de la FIFA (en représentation des 207 associations restantes), qui dispose de quatre voix.