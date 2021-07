Le cauchemar du PSG se met en place : Mbappé ne serait pas chaud pour prolonger cet été

Libre en 2022, le prodige de 22 ans ne souhaiterait pas prolonger à Paris selon L’Équipe, ce qui mettrait la direction du PSG dans une position (très) délicate. Prolongation ou transfert ? C’est le choix qui semblait s’offrir à Kylian Mbappé, libre en 2022, sachant qu’on n’imagine pas le Paris Saint-Germain prendre le risque de le conserver cet été au risque de le voir partir libre dans un an. Sauf que ce n’est visiblement pas si simple.

L’Équipe confirme, en se basant sur des discussions récentes entre les dirigeants du PSG et du Real Madrid, que l’ex-Monégasque est jugé «intransférable» par le club de la capitale et qu’il n’a pas l’intention d’aller au bras de fer pour partir cet été. Nos confrères assurent néanmoins, et ce serait un coup de tonnerre si cela devait se confirmer, que ledit Mbappé ne veut pas rempiler cet été. Et ce malgré les premiers mouvements ambitieux du Paris-SG du mercato estival (Wijnaldum déjà recruté, Donnarumma et Hakimi à suivre).

«Je veux sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner, ou il y a un projet qui est solide autour de moi. Le projet sportif est primordial», racontait Mbappé fin mai, sur Canal+ . Le projet sportif proposé par le PSG ne serait donc pas suffisamment convaincant aux yeux du champion du monde ? Dans les colonnes de L’Équipe, début juin, Nasser al-Khelaïfi a déjà mis les choses au clair : «Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre.»