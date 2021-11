Le Ceneema gagne un marché de labour de 8000 hectares à la Semry

La Société d’expansion et de modernisation de la riziculture de Yagoua (Semry) veut accroitre sa production de riz dès la campagne agricole 2021-2022. Et pour cela, elle entend optimiser ses techniques agricoles pour un meilleur rendement de sa productivité. Elle vient d’ailleurs de confier au Centre national d’études et d’expérimentation du machinisme agricole (Ceneema), le labour de 8000 hectares de ses surfaces cultivables pour le compte de ladite campagne. Ceci s’est fait à travers la signature d’une convention de partenariat signée entre les deux structures le 27 octobre dernier à Yaoundé.

Celle-ci prévoit en termes d’objectifs, outre la préparation du sol (labour) de près 8.000 hectares de riz dans les périmètres irrigués de la Semry dans le strict respect du calendrier cultural 2021-2022 ; l’accompagnement de la Semry dans la maintenance des engins et équipements agricoles pendant la campagne agricole 2021-2022 ; l’organisation et gestion du parc d’équipements agricoles à utiliser pour le compte de la campagne rizicole concernée.

Le recours à l’expertise du Ceneema par la Semry dénote des faibles capacités opérationnelles de cette dernière, du fait des difficultés d’ordre logistique. « Depuis quelques années, la Semry a beaucoup de difficultés pour réaliser le labour dans les délais, du fait que nos équipements ont pris de l’âge et ils sont insuffisants pour faire les labours. Normalement nous devons faire les labours au mois de novembre et les terminer en deux mois. Et avec les équipements que nous avons, il n’est pas possible que nous puissions le faire en deux mois. C’est pour ça que nous avons fait appel au Ceneema », étaye le directeur général de la Semry Fissou Kouma.