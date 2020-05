Le Covid-19 fera émerger un nouveau paysage financier dans le monde et au Moyen-Orient

Les récentes fluctuations sur les marchés dédiés à la finance et aux matières premières dues à la pandémie de coronavirus ont fait fuir une partie des investisseurs alors que de nombreux experts ont du mal à prédire quel sera leur nouveau plancher, à quoi ressemblera la reprise et combien de temps elle prendra. Des économistes estiment qu’après la crise, la tendance sera à la relocalisation et les entreprises engrangeront moins de bénéfices et seront plus endettées. Et ce alors que le Fonds monétaire international a indiqué que cette année, le monde allait probablement connaître sa pire récession depuis la grande dépression avec un PIB qui se contracte de 3%.

Les récentes fluctuations sur les marchés dédiés à la finance et aux matières premières dues à la pandémie de coronavirus ont fait fuir une partie des investisseurs alors que de nombreux experts ont du mal à prédire quel sera leur nouveau plancher, à quoi ressemblera la reprise et combien de temps elle prendra. Des économistes estiment qu’après la crise, la tendance sera à la relocalisation et les entreprises engrangeront moins de bénéfices et seront plus endettées. Et ce alors que le Fonds monétaire international a indiqué que cette année, le monde allait probablement connaître sa pire récession depuis la grande dépression avec un PIB qui se contracte de 3%.