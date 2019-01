Le Dg du port autonome de Kribi invite les opérateurs portuaires à booster l’activité avant le 31 janvier

Dans l’optique de rendre le port autonome de Kribi (PAK) compétitif, le directeur général (DG) du PAK, Patrice Melom (photo), vient de signer une note invitant les opérateurs intervenant sur la place portuaire à prendre des mesures urgentes, tendant à booster son attractivité et accroître le développement de son trafic. Ces directives du DG du PAK, applicables au plus tard le 31 janvier 2019, concernent principalement, Kribi Conteneurs Terminal, Smit-Lamnalco et Kribi Polyvalent Multiple Operators.