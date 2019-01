Le droit canonique au coeur des échanges à l’Ucac

L’université catholique d’Afrique centrale organise depuis hier un colloque international sous le thème : “Terre de mission et d’évangélisation en Europe, regards croisés et approche canonique”. Les travaux ont été ouverts hier matin au campus de Nkolbisson à Yaoundé. Les travaux consistent à s’assurer que l’évangile soit toujours bien reçue dans tous les territoires. Ce colloque a pour mission d’examiner les questions de la mission et de l’évangélisation sous le regard du droit canonique, qui constitue le code universel de l’église catholique.