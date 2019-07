Le Festival culturel des peuples Ekang se poursuit à Ambam

La ville d’Ambam accueille depuis le 09 juillet, le Festival culturel des peuples Ekang. Il sera question aux cours de l’évènement d’échanger sur les fondements de cette culture, les communautés et les atouts. Le thème central du festival qui s’achève le 20 juillet est «La contribution des peuples Ekang au développement économique, social et culturel de l’Afrique centrale.» Les peuples Ekang du Cameroun, du Gabon, de la Guinée Equatoriale et du Congo Brazzaville seront représentés à ce rendez-vous culturel.