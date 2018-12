Le FMI débloque 340 milliards de F CFA pour le Cameroun dans le cadre de la facilité élargie de crédit

L’annonce a été faite jeudi, 27 décembre au cours d’une conférence de presse co-présidée par le ministre de la Communication et celui des Finances. Cet appui budgétaire vient récompenser les efforts du Cameroun dans sa mise en œuvre des réformes économiques et financières. En plus de cet apport financier, le Fmi a mis sur pied un programme économique et financier triennal sur la période 2017-2020. Le Cameroun qui est éligible à ce programme, bénéficie également de d’autres appuis venant des partenaires tels que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l’Union africaine et l’Agence française de développement, pour un montant d’environ 639 milliards de francs CFA.