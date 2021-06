Le G7 en quête d’unité face à la Chine et la pandémie

Les dirigeants du G7 ont affiché leur unité samedi au deuxième jour de leur sommet en Cornouailles, dans la prévention des pandémies et la riposte à la Chine dans les infrastructures, avant de terminer la journée par un barbecue sur la plage.

Au terme d’une journée riche en séances de travail et en tête-à-tête, place à un moment de convivialité pour les chefs d’Etat et de gouvernement américain, allemand, français, italien, canadien, japonais et britannique. Ils se sont retrouvés à la plage à Carbis Bay, lieu du sommet, pour un barbecue concocté par un chef local, avec au menu de la guimauve grillée et un cocktail au rhum.

Avant le dîner, ils avaient levé les yeux pour voir passer dans le ciel dégagé des Cornouailles la patrouille acrobatique de la Royal Air Force, les Red Arrows. Et la soirée s’achèvera devant un groupe de musique du cru qui interprétera des chants de marins traditionnels.

La journée avait été surtout l’occasion pour le président américain Joe Badin de rassembler ses alliés face aux défis que représentent Pékin et Moscou. « L’Amérique est-elle de retour ? » ont lancé des journalistes lors de la première rencontre entre présidents français et américain, en marge du sommet. « Demandez-lui », a répondu Joe Biden, avant qu’’Emmanuel Macron ne réplique: « Assurément ».

Les deux dirigeants ont promis une coopération étroite face à PékiN et Moscou. Et un responsable américain a évoqué une « convergence grandissante » sur la Chine au sein du G7.Les dirigeants du G7, rejoints par leurs homologues de Corée du Sud, d’Afrique du Sud et d’Australie, ont affiché leur bonne entente malgré des échanges aigres entre Européens et Britanniques sur le Brexit.

Ils ont lancé un vaste plan mondial d’infrastructures pour les pays défavorisés, à l’initiative de M. Biden, afin de concurrencer les « Nouvelles routes de la soie » mises en place par Pékin, en Amérique latine, en Afrique ou en Asie. Ce projet baptisé « Reconstruire le monde en mieux » devrait aider ces pays à se relever de la pandémie, en se focalisant sur le climat, la santé, le numérique et la lutte contre les inégalités.