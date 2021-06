Le Gabon récompensé pour ses efforts dans la protection de ses forêts

La promesse en avait surpris plus d’un. C’était en septembre 2019, la Norvège venait de signer avec le Gabon à New York un accord inédit qui stipulait que le pays africain couvert de forêts se verrait payer pour ne pas déforester et ainsi réduire les émissions de carbone. Dix-huit mois plus tard et après un audit en bonne et due forme, le Gabon est devenu le premier État africain à être payé par des fonds internationaux.

« Après que des experts indépendants ont vérifié les résultats obtenus par le Gabon en matière de réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts, un paiement de 17 millions de dollars américains rétribue les réductions réalisées par le Gabon en 2016 et 2017, par rapport aux niveaux d’émission annuels de 2006 à 2015 », selon un communiqué du ministère gabonais de l’environnement.

Les fonds sont délivrés par l’Initiative pour la forêt de l’Afrique centrale (Cafi), un organisme lancé en 2015 par l’ONU, qui rassemble des pays d’Afrique centrale et des bailleurs de fonds internationaux.