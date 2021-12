Le Gicam envisage un partenariat avec l’Institut Eclee pour 1000 bourses certifiantes

Le Groupement interpatronal du Cameroun a tenu à apporter cette importante précision au terme d’une longue séance de travail entre l’Exécutif du groupement patronal, conduit par Célestin Tawamba, le Président, et Mahamouda Salouhou, le Directeur général de l’European Center for leadership and entrepreneurship education (ECLEE) La concertation portait sur un projet de formation des entreprises du secteur privé, principalement les membres du Gicam, par l’European Center for leadership and entrepreneurship education.

«L’objectif de cette séance de travail c’est dans le cadre du renforcement des capacités et de la compétitivité internationale des entreprises du Gicam. Sur le plan international, la compétitivité renvoie à des personnes qui ont la connaissance et l’expertise du moment. Les résultats des entreprises sont étroitement liés à la formation de ses ressources humaines», justifie le Directeur général de l’European Center for leadership and entrepreneurship education.

Avec 750 entreprises et une vingtaine d’organisations socio-professionnelles en son sein, représentant 76,8 % du chiffre d’affaires des entreprises modernes au Cameroun, le Gicam regroupe 54,3% des effectifs d’employés, et contribue à hauteur de 70% aux recettes fiscales. Un poids non-négligeable qui n’a pas laissé indifférent les responsables de l’Eclee. Mais le Gicam envisage faire bénéficier de cette opportunité au-delà de ses adhérents : «le Gicam a pour principale mission de défendre les intérêts de ses membres, et de prévoir certains services.