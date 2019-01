Le grand dialogue national centrafricain s’ouvre jeudi à Khartoum au Soudan

Les délégations de chefs de groupes armés et les représentants du gouvernement sont partis le 22 janvier de Centrafrique pour Khartoum, en vue de la tenue du dialogue national qui va se tenir sous l’égide de l’Union africaine. Le processus a été entamé avec 14 groupes armés. Ils ont rendu leurs revendications au panel de l’Union africaine en préalable à l’ouverture du dialogue. Ce dialogue intervient alors qu’environ 80% du territoire est aujourd’hui aux mains des groupes armés et que des incidents et des combats sont encore réguliers.