Le groupe SABC investit 25 milliards pour sa filiale CFC

La Compagnie Fermière Camerounaise (CFC), l’une des filiales du Groupe SABC, a officiellement démarré ses activités vendredi dernier à Mbankomo, dans le département de la Mefou et Akono, après son inauguration par le premier ministre chef du Gouvernement, Joseph Dion Ngute, représentant personnel du chef de l’Etat Paul Biya à cette cérémonie, très courue et rehaussée par la présence d’invités de marque.

Il a notamment procédé à l’inauguration de ce site industriel comprenant une maïserie pour la transformation du maïs en Ritz et farine, générant 20.000 tonnes de Ritz de maïs, et 36.000 tonnes de farine de maïs alimentaires d’une capacité production annuelle évaluée à 40.000 tonnes de maïs brut ; d’une usine de production d’aliments de bétail de 11.400 tonnes annuelles ; et d’un couvoir d’une capacité de 112.500 œufs à couver et 90.000 poussins d’un jour par semaine.

« Cette production de la CFC est complémentaire de la production de Maïscam, et permettra d’arrêter graduellement les importations de Ritz au fur et à mesure de la montée en puissance de CFC, et de faire économiser au Cameroun, 10 milliards de FCFA sur sa balance de paiements, et de contribuer à la garantie d’une souveraineté alimentaire en matière de Ritz de maïs, de farine de maïs, d’aviculture, et d’alimentation animale », se gargarise Emmanuel De Tailly, directeur général du Groupe SABC.