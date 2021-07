Le Koweit finance la réhabilitation de l’Hôpital régional de Mbalmayo

Le nouveau visage de l’hôpital régional de Mbalmayo, prend corps. Le 15 juin 2021, le ministre de l’Economie de la planification et de l’aménagement du territoire (Minepat), Alamine Ousmane Mey a procédé à la signature par échange de correspondance avec les autorités du Fonds Koweitien pour le développement économique arabe (Fkdea), d’un accord de prêt de 3,5 millions de dinars Koweitien, soit 11,5 millions de dollars US, soit environ 6,423 milliards de Fcfa. Ceci pour le financement du projet de construction et d’équipement de ladite structure sanitaire.

Cette signature intervient après les décrets du 1er juin 2021 du président de la République, qui autorisait le Minepat à signer avec le Fonds saoudien de développement (FSD) et le Fonds koweitien pour le développement économique arabe (Fkdea) deux accords de prêts. D’une valeur respective de 12 millions de dollars US, soit environ 6,659 milliards de Fcfa et 3,5 millions de dinars koweitiens équivalent à 11,5 millions de dollars US, soit environ 6,423 milliards de Fcfa. Soit un total de 13,082 milliards de Fcfa. Le financement déjà disponible étant celui de Fkdea.