Le marché automobile français poursuit son effondrement

En octobre, rapporte le Comité des constructeurs français d’automobiles, le marché français s’est effondré, enregistrant une baisse de 30,7 %. Rien ne va plus pour les constructeurs français. En octobre 2021, les chiffres du marché automobile continuent de s’effondrer, alerte le Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA) dans un rapport publié lundi 1er novembre. Selon cette étude, le marché français a baissé de 30,7 % sur un an en octobre, un effondrement qui frôle les 40 % si on compare avec les chiffres de 2019 (- 37,3 %).

Depuis le mois de juin 2021, le marché est en baisse constante malgré un début d’année en nette progression par rapport aux premiers mois de 2020, plombés par le Covid. « Les effets du ralentissement des commandes et des retards de livraison liés à la pénurie de semi-conducteurs s’accentuent », a commenté le cabinet AAAdata.

Stellantis, fruit de la fusion de PSA (Peugeot, Citroën, DS et Opel) et de FCA (Fiat, Jeep, Alfa Romeo…), reste à la première place en octobre avec 34,5 % du marché des véhicules particuliersn un périmètre excluant les utilitaires, mais le groupe a perdu près de 4 points de part de marché avec des immatriculations en baisse de 37,6 % en un an.