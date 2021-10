Le Nobel de chimie au duo Benjamin List et David MacMillan

Le Nobel de chimie a été décerné, mercredi, à l’Allemand Benjamin List et l’Américain David MacMillan pour avoir développé un nouvel outil de construction des molécules qui a permis de « verdir » la chimie et [d’]améliorer la recherche pharmaceutique. Le duo a été récompensé « pour le développement de l’organocatalyse asymétrique », a annoncé le jury Nobel à Stockholm.

Les catalyseurs – des substances qui contrôlent et accélèrent les réactions chimiques, sans pour autant faire partie du produit final – sont des outils fondamentaux pour les chimistes. Mais les chercheurs ont longtemps cru qu’il n’y avait, en principe, que deux types de catalyseurs disponibles : les métaux et les enzymes.

Benjamin List et David MacMillan, 53 ans tous les deux, « reçoivent le prix Nobel pour avoir en 2000, indépendamment l’un de l’autre, mis au point un troisième type de catalyse, l’organocatalyse asymétrique », un domaine qui s’est développé « à une vitesse prodigieuse depuis les années 2000 », a expliqué le jury Nobel.

L’année dernière, le prix de chimie avait été attribué à la Française Emmanuelle Charpentier et à l’Américaine Jennifer Doudna, deux généticiennes qui ont mis au point des « ciseaux » capables de modifier les gènes humains, une percée révolutionnaire.