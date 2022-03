Le parcours du tour cycliste international de Yaoundé dévoilé

Du 4 au 12 juin 2022, des cyclistes Camerounais et étrangers vont prendre d’assaut les villes du Cameroun. Ce sera dans le cadre du tour cycliste international du Cameroun.

Et pour garantir une réussite de l’événement, les préparatifs sont déjà en cours. Il y a par exemple eu la réunion préparatoire organisée par la fédération camerounaise de cyclisme la semaine dernière. Présidée par Honoré Yossi, président de la dite préparation, il a été question entre autres de définir les étapes que vont parcourir les cyclistes.

A ce niveau, il n’y a pas de véritable changement, la compétition va toujours s’étaler sur huit étapes courues dans cinq régions.

Les régions concernées sont le Centre, le Littoral, l’Ouest, le Sud et le Sud-Ouest. La première étape sera celle de Douala le 4 juin. Ensuite, on aura le lendemain Yaoundé-Obala puis et c’est l’innovation de cette année, Obala-Ndikinemki.

Pour les autres étapes, on a maintenu le même trajet à savoir celui de Bangangté, Loum-Limbe, Douala-Kribi, Boumnyebal-Mbalmayo et Ebolowa-Yaoundé pour clôturer la course.

La compétition qui va se dérouler en critérium aura un seul jour de repos pour les cyclistes à savoir le 10 juin.