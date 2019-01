Le pays qui abritera la CAN sera connu ce jour à Dakar

Le pays organisateur de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) sera dévoilé ce mardi à Dakar au Sénégal. Ce sera avant la cérémonie de remise des Awards de la Confédération africaine de football (Caf) qui aura lieu ce soir. La désignation du pays hôte de la Can est la principale décision à prendre au cours du comité exécutif de la Can qui était initialement prévu le mercredi 09 janvier. Ladite réunion débutera à 9h (heure du Cameroun). L’Egypte et l’Afrique du Sud sont candidats.