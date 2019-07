Le rapport de la CAN 2019 toujours attendu

Apres la défaite du Cameroun face au Nigeria samedi 6 juillet aux huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), la Fédération Camerounaise de Football et le ministère des Sports et de l’Education Physique n’ont toujours pas reçu de rapport.

Les joueurs se sont dispersés après la campagne egyptienne. Certains sont repartis dans leurs clubs respectifs et d’autres sont rentrés.